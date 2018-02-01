Восемь объединенных громад Луганщины получат государственные фермерские земли

Госгеокадастр обнародовал «План-график передачи земельных участков в собственность объединенных территориальных громад на 2018 год», передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, весной 2018 года землю получат три громады Луганщины: Краснореченская (в марте), Беловодская (в апреле) и Чмиревская (в мае). Летом - Новопсковская (в июне), Белокуракинская (в июле) и Нижнедуванская (в августе). Осенью наступит очередь Привольской (в сентябре) и Троицкой поселковой (в октябре) объединенных территориальных громад.

Напомним, 31 января Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад, что позволяет провести земельную децентрализацию, не прибегая к изменениям в законодательстве.

Сейчас в Украине создано 665 объединенных территориальных громад, на территории которых находится у 759 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения госсобственности, которые могут быть переданы в коммунальную.