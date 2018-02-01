В Северодонецке сгорела сауна, полиция устанавливает обстоятельства (фото)

Вчера в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о возгорании сауны, расположенной по ул. Новикова г. Северодонецка.

По информации Северодонецкого отдела полиции, на месте происшествия правоохранители установили, что около 19.00 в баню пришли два посетителя 37-ми и 26-ти лет. Примерно через час работник комплекса увидел огонь из сауны, где находились мужчины. Немедленно выведя посетителей из горящего помещения, администратор вызвала «101». От медицинской помощи мужчины отказались.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.