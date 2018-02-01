Тука выступил против закона о коллаборационизме для Донбасса

В Украине нужно менять общественное мнение по отношению к жителям неподконтрольного Донбасса и начинать это надо с Верховной Рады Украины, которая принимает законы, разжигающие вражду.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«До сих пор кое-где, а иногда и регионально господствует точка зрения, что "там" все "сепары", что там всех надо наказать, всех – подчеркиваю. С этим приходится как-то жить. Я не воспринимаю закон о коллаборационизме. Я об этом говорил неоднократно», – сказал он.

По его мнению, заранее обвинять людей, живущих на неподконтрольном Донбассе, в коллаборационизме недопустимо и наносит серьезный ущерб реинтеграции. «Считаю, что это вред и считаю, что в законе об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий зря внесен пункт о том, что люди, которые "там", должны быть наказаны. Если мы, еще не освободив территории, заранее какие-то группы людей называем уголовными преступниками, нужно отдавать себе четкий отчет, что этих людей мы мгновенно превращаем в собственных врагов», – продолжил Тука.

Заместитель министра МинВОТ добавил, что его ведомство не может повлиять в этом вопросе на украинский парламент и ту часть украинского общества, которая считает жителей Донбасса коллаборантами. «Если в Верховной Раде принимается закон, который не соответствует ни моей личной точке зрения, ни точке зрения министерства, что мы можем сказать. Нужно в первую очередь в Верховной Раде работать, если в законе внесли ответственность», – отметил он.