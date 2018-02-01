В Красном Кресте заявляют, что не имеют доступа к Vodafone в Донецке

В Красном Кресте заявляют, что не имеют доступа к Vodafone в ДонецкеСегодня, 12:59
Офис делегации Международного Комитета Красного Креста в Донецке не призывал жителей неподконтрольного города пользоваться своим сигналом связи Vodafone.
Об этом сообщают «Донецкие новости» со ссылкой на пресс-службу делегации МККК в Украине.
«Мы официально заявляем, что появившаяся в социальных сетях и переопубликованная информация о раздаче сигнала мобильной связи Vodafone, и какие бы то ни было призывы приходить к офису МККК в Донецке для совершения звонков по данной сети, являются не соответствующими действительности», – заявили в пресс-службе.
Также в организации уточнили, что «у наших сотрудников в донецком офисе нет доступа к сигналу Vodafone, они не могут совершать звонки по этой сети».