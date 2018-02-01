Порошенко назвал число погибших военных и гражданских за время российской агрессии

За время российской агрессии погибли более 2,3 тыс. украинских военных и более 7 тысяч гражданских украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе презентации проекта-победителя номинации Мемориал Героев Небесной сотни, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе выступления Порошенко отметил, что Украина освободит каждый клочок украинской земли на востоке страны и в Крыму, а также пообещал сделать все, чтобы Украина была объединенной.

"Сегодня перед памятью Героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединенной и объединенная Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму. Об этом надо помнить ради каждого из Героев Небесной сотни, каждого из 2348 военнослужащих Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений, и каждого из более 7 тысяч гражданских украинцев, которые отдали свою жизнь во время российской агрессии. Мы сделаем все для того, чтобы Украина была объединенной", - отметил Порошенко