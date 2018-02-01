В Северодонецке из-за ОРВИ приостановили занятие в школах

Учитывая резкое увеличение заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей Северодонецка, с целью сдерживания роста заболеваемости ОРВИ и недопущения эпидемических осложнений, 20.02.2018 г. Чрезвычайной противоэпидемической комиссией при Северодонецком городском совете принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета с 21.02.2018 г. по 28.02.2018 г. включительно.