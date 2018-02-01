В зоне АТО за сутки погиб один военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за 19 февраля 2018 года погиб один украинский военный, еще четверо пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Сообщается, что всего за минувшие сутки противник совершил 12 прицельных обстрелов

"В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных", - говорится в сообщении. В штабе добавили, что за сутки позиции военных подверглись обстрелам из оружия запрещенного минскими соглашениями калибра. В частности, на Луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты в районе Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

Более 2,5 часов из минометов и стрелкового вооружения обстреливали военных в Луганском, минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского. На Донецком направлении противник применил 120-ти и 82-мм минометы в районе Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков