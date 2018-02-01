Шахтерам Луганской области сбросили 130 млн. долгов по зарплате

104,5 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам "Лисичанскугля" (общий объем задолженности сокращен на 81%) и 29,4 миллионов для "Первомайскугля" (общий объем задолженности сокращен на 89%) выделено из госбюджета. Об этом в Facebook написал глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.

По информации источника, на сегодня указанные суммы перечислены на зарплатные карты шахтеров.

"Вопрос погашения задолженности по заработной плате, в частности, работникам угольных предприятий, является одним из острых вопросов, от решения которого зависит социальная стабильность Луганщины. Я благодарю Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика за понимание и действенную поддержку", - написал Гарбуз.