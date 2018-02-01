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СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе

Вчера, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе  каждый день наблюдается нарушение режима прекращения огня.

Об этом на пресс-брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"Стороны не смогли полностью выполнить свои обещания. На ежедневной основе наблюдается нарушение режима прекращения огня. Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны удерживают вооружения в тех местах, где они не должны находиться. Стороны продолжают докладывать мины, не смотря на обещания. Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу. Наши наблюдатели (739 человек) будут продолжать выполнять свой мандат", - сказал Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе. "Гражданское население продолжает страдать от того, что стороны не выполняют свои обязательства. Сегодня я провел много времени, общаясь с жителями. Члены наших патрулей также общаются с мирными. Оружие само по себе не стреляет. СММ ОБСЕ давным-давно дала понять, что в наших отчетах содержится все, что нам поведали мирные жители. Люди в форме должны принять решение, чтобы прекратить эти боевые действия. Является ли нормальным, что пожилые люди должны бродить в поисках сигнала, чтобы позвонить?", - добавил он.


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