В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе каждый день наблюдается нарушение режима прекращения огня.

Об этом на пресс-брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"Стороны не смогли полностью выполнить свои обещания. На ежедневной основе наблюдается нарушение режима прекращения огня. Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны удерживают вооружения в тех местах, где они не должны находиться. Стороны продолжают докладывать мины, не смотря на обещания. Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу. Наши наблюдатели (739 человек) будут продолжать выполнять свой мандат", - сказал Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе. "Гражданское население продолжает страдать от того, что стороны не выполняют свои обязательства. Сегодня я провел много времени, общаясь с жителями. Члены наших патрулей также общаются с мирными. Оружие само по себе не стреляет. СММ ОБСЕ давным-давно дала понять, что в наших отчетах содержится все, что нам поведали мирные жители. Люди в форме должны принять решение, чтобы прекратить эти боевые действия. Является ли нормальным, что пожилые люди должны бродить в поисках сигнала, чтобы позвонить?", - добавил он.