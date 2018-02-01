В серой зоне на Луганщине установлены комплексы капельного орошения от ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) распределяет 50 комплексов капельного орошения среди малых фермерских хозяйств на востоке Украины, сообщает «Укринформ».

В пресс-службе FAO изданию сообщили, что группа по чрезвычайному реагированию сейчас работает над тем, чтобы улучшить сельским жителям в пострадавших от конфликта областях доступ к современным сельскохозяйственным технологиям.

«В настоящее время ФАО распределяет 50 комплексов капельного орошения в селах Болотенное и Орловское в Луганской и Донецкой областях соответственно. Эти два поселка расположены в пределах восьми километров от линии столкновения, и оба села страдают от нехватки воды для орошения», – говорится в сообщении.

Каждый фермер-бенефициар получит полный ирригационный комплект, предназначенный для орошения приусадебных участков и садов, вместе с большими емкостями для воды, капельными линиями, лентами, фильтрами, шлангом, насосно-компрессорными трубами, распылителями и клапанами. Поток воды можно точно контролировать и направлять к основанию растения, максимизируя использование воды и минимизируя ее потери.

«В Луганской и Донецкой областях находится около 2,8 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, но ирригационная инфраструктура устарела и часто не работает», - сказал координатор программы ФАО по чрезвычайному реагированию в Украине Фаррух Тоиров.

Отмечается, что в прошлом году 50 малых агропроизводителей в селах Кодема и Крымское в Донецкой и Луганской областях были снабжены системами капельного орошения и прошли тренинг по их использованию.

«После прошлогодних поставок мы все больше убеждаемся в том, что капельное орошение является не просто дополнительным средством повышения производительности, а одним из важнейших компонентов модернизации сельскохозяйственной практики», - добавил Фаррух Тоиров.

Программа чрезвычайной помощи ФАО на Донбассе финансируется правительствами Канады и Франции, а также собственными ресурсами ФАО с общей целью повышения продовольственной безопасности более чем 45 тысячи человек, проживающих вдоль линии разграничения.