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Япония продолжит помогать Донбассу в рамках проектов ООН

Вчера, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

Япония является крупнейшим международным партнером Украины в плане оказания международной гуманитарной поддержки, которая в этом году продолжится. 

Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе совместной пресс-конференции с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми и координатора системы ООН в Украине Нила Уокера заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Для нас очень важно, что правительство Японии является стабильным и надежным партнером Украины, который не только поддерживает целостность Украины, помогает экономически, но и помогает в направлении гуманитарной помощи. Наибольшая сумма помощи среди наших международных партнеров предоставляет правительство Японии – 1,86 млрд долл. в рамках проектов ООН», – сказал Зубко.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми, 1,86 млрд долл. – это общая сумма помощи, которая была предоставлена Украине с 2014 года Японией, из нее на сумму 45 млн долл. через международные организации были профинансированы проекты исключительно на восстановление Донбасса. «В 2018 году правительство Японии планирует предоставить еще 4 млн долл., благодаря которым будет реализовываться проекты ООН и соответствующими агентствами», – сказал он.

Шигеки Суми рассказал, что на эти деньги реализуют 7 проектов, по одному из которых планируют закупить оборудование для Министерства внутренних дел Украины. «Также эти средства будут направлены на восстановление жилья, на образование переселенцев, на восстановление больниц и закупку медицинского оборудования, проводить тренинги для тех, кто будет возвращаться с востока Украины, потому что эти люди должны интегрироваться в общество», – добавил дипломат.

Он добавил, что правительство Японии знает о повреждениях водовода и планирует оказать помощь компании «Вода Донбасса».


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