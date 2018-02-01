Тука: Этапы введения миротворцев на Донбасс нужно согласовывать сразу

Постепенное согласование этапов международного контингента и его мандата для пребывания на Донбассе может привести к срыву миротворческой миссии ООН.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Поэтапное решение вопроса обсуждается уже больше года. Единственное предупреждение, что поэтапный ввод должен приниматься Совбезом ООН в самом начале, а не разбиваться поэтапно, потому что наш противник – Российская Федерация – в случае поэтапного утверждения Совбезом ООН может в любой момент заблокировать дальнейшие этапы этих процессов. Поэтому нужно принимать решение сначала на все три этапа», – говорит он.

По его мнению, в принятии решения по миротворческой миссии ООН много внешних факторов, на которые Украина не может повлиять. «В первую очередь, это позиция России, поэтому я считаю, что не нужно снимать с России частично санкции, а наоборот – усиливать их. Так как страна воспринимает исключительно позицию силы, то нужно демонстрировать свою силу, не вооруженную силу в XXI веке, а силу интеллектуальную, политическую, экономическую, финансовую – этого хватит для того, чтобы переубедить руководство Российской Федерации», – считает Тука