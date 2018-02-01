Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

Правозащитные организации обратились к Кабинету министров Украины с просьбой упростить процедуру получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

На пресс-конференции правозащитники отметили, что украинское законодательство гарантирует защиту прав детей, пострадавших в результате военных действий. При этом, получить такой статус на практике почти невозможно, указывают они. Так, сообщается, что только 6 детей получили данный статус в 2017 году.

«Парламентской ассамблеей Совета Европы опубликован отчет по защите детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, подготовленный специальным докладчиком Севиндж Фаталиевой. В нем обращается внимание на то, что в Украине больше 580 тысяч детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта, 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, треть из которых дети», – сообщила аналитик БФ «Право на защиту» Ксения Карагяур.

Она подчеркнула, что международная практика помимо особого уважения и защиты пострадавших от конфликта детей предусматривает также оказание помощи в доступе к медицинским услугам, образованию, питанию и другой помощи.

В связи с этим, правозащитники инициируют внесение изменений в постановление Кабмина № 268 о порядке предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.