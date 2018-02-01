» » Председатель Мюнхенской конференции по безопасности назвал войну на Донбассе самой большой угрозой

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности назвал войну на Донбассе самой большой угрозой

Сегодня, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал конфликт на Востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности.

Об этом он сказал в интервью DW.

По его словам, опасность заключается в неопределенной модели поведения Запада в отношении России.

"Одна из самых больших угроз - это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым, Украина. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте", - пояснил он.

Также Ишингер подчеркнул угрозу для стран Североатлантического альянса (НАТО), которые несет конфликт на Ближнем Востоке, добавив, что чрезвычайно рискованной является ситуация, когда одна страна НАТО может противостоять другой. "Трудно сказать, каким уровнем кризиса для НАТО это может закончиться, если произойдет реальное военное противостояние между силами Турции и США на Ближнем Востоке", - сообщил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

Сегодня, 19:06

За день в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 17:49

Мошенники пытаются украсть данные клиентов ПриватБанка

Сегодня, 17:03

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности назвал войну на Донбассе самой большой угрозой

Сегодня, 16:58

«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году

Сегодня, 15:49

На Луганщине женщина попала под поезд

Сегодня, 15:12

Волкер и генсек ОБСЕ обсудили обострение ситуации на Донбассе

Сегодня, 14:13

МИП ожидает от СБУ перечня освобожденных из плена

Сегодня, 13:04

Климкин назвал условие эффективности миссии ООН на Донбассе

Сегодня, 12:58

Боевики используют украинскую символику для создания фейковых новостей

Сегодня, 12:32

«ЛДНР» попросили Россию открыть избирательные участки на Донбассе

Сегодня, 10:35

Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военных-срочников

Новости Украины:

Сегодня, 19:10

Всего 6 детей получили статус пострадавших из-за войны в Донбассе в 2017 году

Сегодня, 17:50

САП завершила расследование по Полякову и Розенблату

Сегодня, 17:26

В Одесской области СБУ предотвратила сбыт контрабандного оружия

Сегодня, 15:47

В Киеве неизвестный с топором крушил авто во дворе суда

Сегодня, 14:23

В Харьковской области в результате ДТП погибли 4 человека

Сегодня, 13:44

В Мирнограде шахтеры «Селидовугля» блокировали автобус

Сегодня, 12:40

В Киеве ограничат движение по Южному мосту в ночное время

Сегодня, 12:35

Украинские спасатели получат новую форму

Сегодня, 10:47

Синоптики предупреждают о тумане и гололедице

Сегодня, 10:34

"Суд" Крыма приговорил украинского "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии

Сегодня, 09:55

Кабмин внес законопроект об изменениях в закон об образовании

Сегодня, 09:09

Военная авиация РФ отработала пуски крылатых ракет по Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 