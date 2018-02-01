Волкер и генсек ОБСЕ обсудили обострение ситуации на Донбассе

Перед началом Мюнхенской конференции-2018 спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудили обострение ситуации на востоке Украины.

Об этом Гремингер сообщил в Twitter.

"Провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером перед Мюнхенской конференцией безопасности. Обсудили обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политических вопросах и вопросах достижения безопасности", - отметил Гремингер.