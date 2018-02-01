Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военных-срочников

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2018 году.

Военные срочной службы будут уволены в запас в апреле-мае и в октябре-ноябре. Военных, у которых есть степень высшего образования специалиста или магистра, уволят в апреле-мае, августе и в октябре-ноябре.

Призыв на срочную военную службу в этом году будет в апреле-мае и в октябре-ноябре. Призывать будут пригодных по состоянию здоровья мужчин, которым в день отправления в военные части исполнилось 20 лет и которые не достигли 27 лет.

Кабмин должен определить, сколько граждан Украины подпадают под срочную службу.