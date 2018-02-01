Налоговая милиция Луганщины пресекла распространение фальсификата

Подразделениями налоговой милиции Луганской области в ходе проведения мероприятий в рамках операций «Акциз-2018» и «Рубеж 2018» перекрыт канал незаконного поступления на территорию Луганщины фальсифицированных подакцизных товаров.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины установлено, что один из жителей Харьковской области хранил по месту жительства и наладил сбыт фальсифицированных табачных изделий и алкогольных напитков, в том числе импортного происхождения. При этом значительная часть этого фальсификата попала на территорию Украины вне таможенного контроля. Реализацию табачных изделий и алкогольных напитков нарушитель осуществлял на территории Луганской и Харьковской областей.

Проведенными под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области обысками по месту жительства лица и в автотранспорте, который использовался им для транспортировки фальсификата, выявлено более 10 тыс. пачек табачных изделий импортного и отечественного производства без марок акцизного налога установленного образца, а также 120 бутылок алкогольных напитков импортного производства также без марок акцизного налога. Предметы и орудия правонарушения ориентировочной стоимостью более 1 млн грн изъяты.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.