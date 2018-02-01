«ЛНР» передала украинской стороне тело погибшего бойца ВСУ

Представители группировки «ЛНР» передали украинской стороне тело военнослужащего, погибшего в ходе перестрелки у линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает передает ЛИЦ.

«Сегодня в рамках международного гуманитарного права Народной милицией, а также волонтерами, было передано тело военнослужащего ВСУ на подконтрольную Украине территорию для последующего его захоронения», – заявил представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.

По словам участвовавшего в процессе передачи тела председателя «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергея Шонина, украинская сторона признала, что погибший являлся бойцом 58-й бригады ВСУ.

На месте передачи тела присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ.

14 февраля украинские военные сообщили, что представители незаконных вооруженных формирований забрали с поля боя тело погибшего военного Вооруженных сил Украины. На тот момент шли переговоры о возвращении тела бойца.