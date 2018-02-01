С начала года в Луганской области зафиксировано три случая заболевания корью

13 февраля Центр общественного здоровья МОЗ Украины опубликовал статистику по случаям заболевания корью на территории страны.

На минувшей неделе в Украине корью заболели 798 человек - 287 взрослых и 511 детей, и это на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала 2018 года корью заболели 4 298 человек - 1 423 взрослых и 2 875 детей. Всего было госпитализировано 2 872 человек. С начала года от осложнений, в связи с заболеванием корью, умерло пять человек - трое детей, и двое взрослых. Больше всего людей заболели в Ивано-Франковской области, здесь зафиксировано 965 случаев. В Луганской области зафиксировано 3 случая.