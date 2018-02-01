В зоне АТО за сутки ранены 4 украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 14 февраля 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщил Гуцуляк, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 14 раз открывали прицельный огонь в сторону сил АТО, применяя 120-мм и 82-мм минометы, выпустив всего 134 мины. Украинские военные 10 раз открывали огонь в ответ.