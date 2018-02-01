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Военная прокуратура выяснила причины гибели морпехов

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

Военная прокуратура сил антитеррористической операции установила причины гибели четырех морских пехотинцев, тела которых были обнаружены в доме временного проживания в Широкино.

На телах погибших были обнаружены огнестрельные ранения, сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", - отметила Сарган.

Также установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние дали признательные показания относительно обстоятельств данного убийства, учиненного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - сообщила Сарган. 

По ее словам, с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.


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