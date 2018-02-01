Красный Крест отправил продукты и стройматериалы в ОРДО

Международный Красный крест отправил гуманитарный груз в оккупированные населенные пункты Донбасса. Груз проследовал через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"На выезд в Донецк в среду прошли 20 автомобилей с более чем 326 тоннами продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тоннами песка и сульфата алюминия от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения перешли 33 700 человек и 4,2 тысячи транспортных средств.