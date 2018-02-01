На территории России под следствием находятся 5 тыс. украинцев

На территории Российской Федерации под следствием находится пять тысяч украинцев.

Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире "5 канала".

"По данным Министерства иностранных дел – около пяти тысяч украинцев находятся на территории Российской Федерации с обвинениями в различных стадиях судебного разбирательства", - сказала Валерия Лутковская. Она также отметила, что сейчас у нее в работе находится 200 производств по таким заключенным.

"Я вообще не делю по статусам тех людей, которые обращаются. Но у меня действительно есть список из 16 человек, которые являются более раскрученными медийно, скажем так, которые составляют общественный интерес. Это 16 человек - таких политических заключенных. И есть еще у меня около 200 производств", - рассказала омбудсмен.