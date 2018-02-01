Для спасения подтопленных шахт на Луганщине построят водоотливной комплекс

Для спасения подтопленных шахт построят водоотливной комплекс.

Об этом говорили на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Объекты, требующие немедленного вмешательства - действующие шахты «Золотое», «Карбонит» и «Горская» ГП «Первомайскуголь». Их уже три года подтапливают воды шахт, расположенных на временно оккупированных территориях. Уровень вод почти достиг максимального уровня, и это грозит подтоплением объектов на подконтрольной украинской власти территории.

«Для решения критической ситуации необходимо построить водоотливной комплекс. Его проект почти готов. Луганская ОГА и ГП «Первомайскуголь» готовят обращение в Министерство экологии и природных ресурсов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерства энергетики и угольной промышленности. Надеемся, совместными усилиями решим проблему как можно быстрее», - сообщил зампредседателя ЛОГА Юрий Клименко.