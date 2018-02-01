«ДНР»: В Минске не достигли результатов по вопросу обмена пленными

Гуманитарной подгруппе по Украине на переговорах в Минске не удалось достичь значительных результатов по вопросу обмена пленными в ходе заседания в среду, заявила пресс-секретарь представителя «ДНР» в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина у себя в Facebook.

«Вопрос возвращения пленных остается наиболее животрепещущим на всех заседаниях контактной группы. Переговорщики Донецкой народной республики по-прежнему придерживаются позиции обмена всех подтвержденных на всех подтвержденных, вне зависимости от того, насколько тяжкими являются их преступления. Значительные результаты в обсуждении процесса обмена пленными в ходе сегодняшней встречи достигнуты не были. Продолжается работа по уточнению списков», – написала она.