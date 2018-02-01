Америка передала ВСУ 2,5 тыс. приборов ночного видения

Правительство США передало Вооруженным силам Украины 2,5 тыс. приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода с церемонии передачи оборудования.

В частности, как сообщает управление связей с общественностью ВСУ, все оборудование было передано украинской стороне абсолютно бесплатно по программе поддержки безопасности в Украине.

"Это оборудование предоставлено украинской стороне безвозмездно, в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США. Приборы ночного видения переданы в вооружение Вооруженных сил Украины, которое в дальнейшем осуществит распределение этого оборудования в боевые части", - говорится в заявлении ВСУ.

В церемонии приняли участие руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко и посол США в Украине Мари Йованович.