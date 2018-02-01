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Разведка США спрогнозировала досрочные выборы в Украине

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

Украине грозят внутренние потрясения, которые могут привести к перевыборам президента и парламента. И хотя выборы раньше времени могут стать потрясением для страны, как заявлял глава парламента Андрей Парубий, эти факторы будут угрожать зарождающемуся восстановлению экономики Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее внешней политике.

Об этом говорится в письменном докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», который была предоставлена им Сенатскому комитету по вопросам разведки, где прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штатах, передает «Сегодня».

«Популярное разочарование темпами реформ, снижение уровня жизни, усугубление коррупции и политическая поляризация могут привести к досрочным выборам до запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году. Лидеры оппозиции будут стремиться извлечь выгоду из народного недовольства, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию до выборов в 2019 году», – говорится в докладе, опубликованном на сайте Нацразведки.


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