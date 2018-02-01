Вода в шахтах в ОРДЛО поднялась почти до максимального уровня

Уровень воды на шахтах Первомайский» и «Голубовская», которые расположены на неподконтрольной территории, поднялся почти до максимального уровня.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.

«По словам представителей ГП «Первомайскуголь», для разрешения ситуации необходимо реализовать проект строительства водоотливного комплекса стоимостью 120 млн гривен, который уже почти подготовлен», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года из резервного фонда государственного бюджета по этому направлению уже выделялось 86 млн гривен, однако средства предприятием почти в полном объеме остались не освоенными.

ЛОВГА намеренна направить обращение в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Ирине Геращенко о вынесении вопроса восстановления откачки воды из шахт, находящихся на временно неподконтрольной территории, на заседание Трехсторонней рабочей группы в Минске.