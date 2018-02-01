На Луганщине участники ОПГ могут выйти под залог

Участникам организованной преступной группы, которые вербовали и заставляли женщин заниматься проституцией на территории РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве установлено, что в течение 2016-2017 годов организованная группа, в состав которой входило четверо жителей Новодружеска, занимались вербовкой женщин к занятию проституцией. В течение года участники группы с применением насилия заставили 4 женщин заниматься проституцией в Москве Российской Федерации.

Относительно всех участников преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас следствие продолжается.

Справка: за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 и ч. 3 ст. 303 УК Украины, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.