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Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Сегодня, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

Соединенные Штаты Америки принципиально считают, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, связанным с третьей годовщине подписания "Минска".

Согласно заявлению Госдепа, санкции против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока они не будут придерживаться соглашений.

"В тесном сотрудничестве с Францией и Германией Соединенные Штаты продолжают призывать российское правительство прекратить свою агрессию в Украине. Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы подтвердить, что наши санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров в Украине", - говорится в заявлении. Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе.

"Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, в то время как под руководством России силы запугивают и отрицают безопасный доступ к невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавляют работу независимых СМИ и гражданского общества. Украина приняла законодательство, в том числе амнистию антиправительственных сил и особый статус для Донбасса", - говорится в сообщении


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