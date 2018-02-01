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Законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы МВФ

Сегодня, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы МВФПрезидентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда. Об этом сказал глава представительства миссии фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Hromadske.ua.

"Что действительно определяющее - это необходимость создать независимый Антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек. По законопроекту существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров) - документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии. Сейчас необходимо сделать шаг назад и обеспечить создание законодательства, которое усилит успешную борьбу с коррупцией среди чиновников", - заявил чиновник.

Среди других требований программы чиновник называет повышение цен на газ, процесс приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.

Он отметил, что создание независимого антикоррупционного суда - ключевое требование для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина очередной транш от МВФ.


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