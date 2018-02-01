РосСМИ: Лидера «Оплота» убил гражданин Украины

Российские следователи утверждают, что киллером, застрелившем в Одинцовском районе Подмосковья лидера «Оплота» Евгения Жилина, является гражданин Украины Николай Дидковский. Он объявлен в международный розыск, пишет Росбалт.

«Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Козарю были предъявлены фотографии ряда граждан, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Несмотря на то, что на преступнике во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянут шляпа, по фото Дидковского — как киллера — опознали и сотрудники ресторана «Ветерок», где было совершено убийство.

Еще до того, как на его след вышли следователи и оперативники, Дидковский сумел покинуть пределы РФ. Ему заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ — 105-й (убийство), 30-й и 105-й (покушение на убийство) и 222-й (незаконное хранение оружия). Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по МО вынес решение о заочном аресте Дидковского. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, Евгений Жилин был застрелен 19 сентября 2016 года в ресторане «Ветерок», расположенном в поселке Горки-2 на Рублевке. Накануне ему там была назначена встреча человеком, которого лидер «Оплота» неплохо знал. Позже сотрудники ресторана рассказали следователям, что за 20 минут до прибытия в заведение Жилина там появился странный мужчина. Он был одет в длинный плащ, на голове была шляпа с широкими полями, на глазах — непроницаемые очки, а его усы смахивали на накладные. Визитер заказал кофе и сел за столик.

Вскоре в «Ветерок» прибыл Жилин вместе со своим другом и телохранителем Андреем Козарем. Когда мужчины стали изучать меню, неизвестный в плаще подошел к ним, выхватил пистолет и открыл огонь. Жилин сразу скончался от нескольких ранений. Пули попали и в Козаря, в том числе — в горло. Но он выжил. Как позже было установлено, киллер спокойно дошел до дороги, где его уже поджидала машина с сообщником.

Жилин, как и Козарь, в свое время служил в харьковском УБОП. В 2005 году первый был арестован за организацию покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он провел в СИЗО два года, но потом был оправдан судом. Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко утверждал в свое время, будто бы Жилин имел отношение и к покушение на Кернеса в 2014 году, после которого он остался инвалидом. Сам Кернес называл такую версию несостоятельной.