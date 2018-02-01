В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, 2 ранены

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 12 февраля 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще 2 ранены.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие боевых действий один украинский военный погиб, двое - получили ранения", - заявил он.

По словам Гуцуляка, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики осуществили 11 обстрелов, в ходе которых было выпущено более 30 снарядов из запрещенных минскими соглашениями минометов. Украинские военные открывали огонь в ответ 7 раз из штатного пехотного вооружения.