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Европейский суд: Украина не отвечает за отсутствие судов в оккупированных районах

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский суд: Украина не отвечает за отсутствие судов в оккупированных районахПоявилось одно из первых решений Европейского суда по правам человека, которое непосредственно касается последствий вторжения России на восток Украины: его суть сводится к тому, что государство Украина не несет ответственность за невозможность осуществления процессов судопроизводства на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на судью ЕСПЧ от Украины Анну Юдковскую.

Суд принял решение объединить семь похожих по сути жалоб украинцев из Донецка (пенсионеры и те, кто получает соцпособие) на то, что в 2014 году украинские власти перестали выплачивать им деньги. Подавшие иски граждане - от 1926 до 1960 года рождения, никто из них не обжаловал в национальных судах решения Кабмина о приостановке соцвыплат.

По версии истцов, в Донецке не работают органы украинского правосудия, то есть, Киев якобы лишил их возможности подать в суд насчет выплат.

Рассмотрев эти жалобы, ЕСПЧ постановил, что Украина не несет ответственности за то, что в захваченном городе "проблемы с судопроизводством".

ЕСПЧ отклонил все семь жалоб.

Как отметила юрист Маргарита Скоренко у себя в Facebook, перед обращением в ЕСПЧ важно исчерпать национальные средства защиты прав человека.

"Именно из-за несоблюдения этого правила жалобы заявителей... о невыплате пенсий в оккупированном Донецке отклонены как неприемлемые, поскольку заявители, проживающие на неконтролируемой территории и могущие выехать (и выезжающие) на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам", - отметила она.

Кроме того, пишет она, ЕСПЧ подтвердил выводы другого выигрышного для Украины дела "Хлебик против Украины", еще раз подчеркнув, что правительство Украины по объективным причинам не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и приняло все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях продолжающегося конфликта.


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