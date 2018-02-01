Турчинов: В 2017 году ВСУ продвинулись на 10 км на Донбассе

Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров и значительно улучшили свои позиции.

Об этом в интервью Громадському сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшив свои позиции. Это факт», - отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск «закончились фиаско».

«Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась», - сказал он.