На Донбассе боевики ранили гражданского

В Донецкой области в поселке Гранитное Волновахского района боевики ранили гражданского.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В поселке Гранитное рашистские наемники ранили гражданского. 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо. Сейчас он госпитализирован в травматологическое отделение Волновахской больници", - сообщил Жебривский. Также он добавил, что жизни раненого угрозы нет.