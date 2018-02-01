В Северодонецке частично перекроют движение машин

Дорожное движение будет перекрыто в Северодонецке 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

Так, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Масленица, 18 февраля с 9.30 до 16.00 будет перекрыто дорожное движение с обеих сторон проспекта Центрального от улицы Новикова до проспекта Гвардейского.

Масляные гуляния пройдут 18 февраля на площади Победы. В праздновании запланированы: ярмарочная торговля, аттракцион "Столб с подарками", спортивно-развлекательные соревнования.