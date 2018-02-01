Хуг посетит Донбасс 15-21 февраля

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 15-21 февраля 2018 года будет находиться с визитом на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"С 15 по 21 февраля 2018 г. первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине.

Во время визита он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения и пообщается с местным населением", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время визита Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.