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На Попаснянский райводоканал пришли с проверками

Сегодня, 16:24 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине специалисты Госпродпотребслужбы в Луганской области 9 февраля провели внеплановую проверку КП «Попаснянский районный водоканал».

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

«9 февраля 2018 года специалистами Попаснянского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области, согласно заявлению директора коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал" и поручения вице-премьер-министра Украины к письму Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей относительно ухудшения эпидемической ситуации по заболеваемости вирусным гепатитом А, проведена внеплановая проверка объектов Коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал"», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что руководителю водоканала «представлены предложения для исполнения».


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