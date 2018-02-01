В зоне АТО боевики применили минометы

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки боевики осуществили 9 прицельных обстрелов украинских позиций.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, говорится на сайте УКМЦ.

Всего боевики выпустили 41 мину из минометов калибров 120 и 82 мм

"На Донецком направлении боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вблизи Талаковки, Широкиного и дважды вблизи Водяного они применили 120-мм минометы", - говорится в сообщении. Кроме этого зафиксировано два вражеских обстрела из минометов 82-го калибра неподалеку Талаковки и Водяного и из стрелкового оружия в районе Авдеевки, а также обстрелы из гранатометов и БМП на Луганском направлении. В результате боевых действий ни один украинский военный ни был ранен