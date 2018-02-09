МИД: РФ за три года не выполнила ни одного пункта «Минска»Сегодня, 11:38
Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.
Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
«12.02.15 принят комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта РФ не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины», – подчеркнула она.
Напомним, ранее Беца, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметила, что «слом» Минских соглашений - это продолжающееся невыполнение Россией своих обязательств.
Президент Петр Порошенко считает, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить Минские соглашения.