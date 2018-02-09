Лавров рассказал, что россия не собирается признавать «ДНР» и «ЛНР»

Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос о том, может ли Россия признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», ответил, что Кремль сохраняет приверженность минским соглашениям. Об этом он сказал в эфире «Россия 1», передает РБК.

По мнению российского министра, отступление от минских соглашений будет «колоссальной ошибкой». «Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем», - заявил он.

Лавров считает,что власти Украины «в одном шаге от этой ошибки находятся», напомнив о принятии Верховной Радой законопроекта о Донбассе.

«Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим», - заявил Лавров.

При этом законопроект о Донбассе и закон об образовании он назвал «провокационными».