КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 28,5 тыс. человек

За минувшие сутки, 11 февраля 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 28,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро 12 февраля на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/70; "Марьинка" - 50/80; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 70/20.

Также сообщается, что всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 28,5 тысячи человек и 4 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 6930 человек и 900 транспортных средств; "Марьинка" - 7005 человек и 1290 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5020 человек и 1070 транспортных средств; "Гнутово" - 2975 человек и 730 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6545 человек.

Кроме того, пограничники задержали на КПВВ два автомобиля с 32 ящиками с рыбой весом 900 кг и 56 игрушечными комплектами для моделирования.