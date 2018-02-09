Местные бюджеты Луганщины получили почти 194 млн грн налогов и сборов

В январе 2018 года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 193,8 млн грн налогов и сборов.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Самым весомым является налог на доходы физических лиц, которого в январе поступило 128,5 млн грн.

Следует отметить, что успешное наполнение местной казны свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, дает органам местного самоуправления возможность развития и благоустройства наших городов и поселков, повышения уровня социальных гарантий граждан.

Главное управление ГФС в Луганской области благодарит субъектов хозяйствования за сотрудничество и добросовестную уплату налогов в бюджет.