Боевики создают искусственные очереди у КПВВ «Новотроицкое»

Представители незаконных вооруженных формирований на неподконтрольной украинским властям территории создают искусственные очереди у КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«Пограничникам на контрольном посту "Березовое-2" лица, пересекающие линию соприкосновения рассказали – представители НВФ на временно оккупированной территории создают искусственные очереди на въезд на контролируемую территорию Украины. Из-за таких действий очередь на временно оккупированной территории составляет около 2 км. В результате граждане на КП "Березовое" и КПВВ "Новотроицкое" определенное время перестали прибывать», – сообщила Карпиленко.

Пресс-секретарь также отметила, что пограничники готовы к наплыву людей: принять необходимые меры – выставить дополнительные пограничные наряды, чтобы не оставлять украинцев на ночь в «серой» зоне и не рисковать их жизнями.