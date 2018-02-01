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Участники АТО призывают выделять деньги действенным организациям

Сегодня, 16:39 citynews.net.ua | Напечатать

Волонтеры, ветераны и участники АТО призывают Кабмин ввести финансирование ветеранских организаций на конкурсной основе, что позволит получить средства действительно эффективными организациями ветеранов АТО, а не фейковыми. Об этом заявил во время пресс-конференции  председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО "Украинцы-вместе" Руслан Руденко, - сообщает "Укринформ". 

"Мы готовим открытое коллективное обращение, в котором, во-первых, призываем Кабмин отменить изменения в постановление 176, которые были приняты в закрытом режиме о старой форме финансирования ветеранских организаций. Мы требуем финансирования на конкурсной основе. Во-вторых, мы выражаем недоверие председателю общественного совета при Государственной службе по делам ветеранов войны, участников АТО (Виктору) Палию и требуем переизбрания руководящего состава этого общественного совета. Также мы выражаем недоверие председателю общественного совета при Министерстве социальной политики Украины (Алексею) Липириди и требуем переизбрания руководящего состава этого общественного совета. В-третьих, в кратчайшие сроки нужно назначить новый конкурс на председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, отменив предыдущие результаты", - заявил он. 

По словам Руденко, коллективное обращение от ветеранских организаций участников АТО будет подготовлено и подано в ближайшие сроки. Он призвал присоединиться к этому обращению не только общественные организации, которые входят в Национальный комитет ветеранов войны, волонтеров и участников АТО Украины (насчитывает уже 112 ОО), но и все неравнодушные действенные ветеранские организации. 

Председатель Национального комитета ветеранов войны, волонтеров и участников АТО Украины Виктор Толочко отметил, что введение финансирования ветеранских организаций на конкурсной основе является очень важным, ведь лишит возможности некоторые "фейковые ветеранские организации из 3 человек со связями в местной администрации" получать средства, в то время как крупные ветеранские организации их нескольких тысяч членов не могут получить это финансирование. 

"Выделение средств должно происходить действенным организациям, а не фейковым, которые насчитывают по 2-3 человека. Выделять деньги следует организациям, которые действительно чего-либо достигают и действительно борются за права участников АТО", - подчеркнул он.


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