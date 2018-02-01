«ДНР» требует ввести санкции за нарушение Минских соглашений

Группировка «ДНР» требует создать механизм для привлечения к ответственности за нарушение Минских соглашений на Донбассе.

Об этом заявил член «ДНР» Денис Пушилин, который принимает участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Пушилин говорит, что инициатива «ДНР» не принимается во внимание. Кроме этого, он считает, что ОБСЕ «делает очень пространные заявления, которые украинская сторона пытается трактовать в свою сторону».

«ДНР» утверждает, что не нарушает Минские договорённости.