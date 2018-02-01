В 2017 году ПриватБанк выплатил в бюджеты всех уровней 8,6 млрд грн

По итогам 2017 года ПриватБанк стал крупнейшим налогоплательщиком среди банков и вошел в топ-20 крупнейших налогоплательщиков среди всех украинских компаний.

Как сообщила пресс-служба банка, в прошлом году ПриватБанк перечислил налогов и других бюджетных сборов на сумму 8 млрд 596 млн грн. В том числе банк остается крупнейшим донором Фонда гарантирования вкладов физических лиц, перечислив в течение года в фонд свыше 1 млрд 385 млн грн.

Как сообщили в украинском налоговом ведомстве, по итогам минувшего года ПриватБанк стал абсолютным лидером и крупнейшим налогоплательщиком в банковской сфере, а также вошел в топ-20 крупнейших компаний – налогоплательщиков Украины.