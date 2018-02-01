Захарченко заявил о задержании причастных к убийству террориста «Гиви»

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил об установлении всех причастных к убийству Михаила Толстых (позывной «Гиви»), некоторые из них уже задержаны. Об этом сообщает ДАН.

«Установлены все лица, которые причастны к этому [убийство Толстых], некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», – сказал Захарченко журналистам.

Он также утверждает, что причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной «Моторола»).