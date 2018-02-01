Боевики не предоставляют гарантий безопасности для ремонта объектов УЗ в ОРДО

Боевики не предоставляют гарантий безопасности для проведения ремонтных работ на объектах "Укрзализныци" на оккупированном Донбассе.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе сообщает пресс-службы Министерства обороны Украины.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что с декабря 2017 года по январь 2018 года "руководством" ОРДО отклонено 40 заявок о предоставлении гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах ПАО "Украинская железная дорога", расположенных на подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупационная "власть" ОРДО своими действиями демонстрирует нежелание решать насущные проблемы по восстановлению инфраструктуры Донбасса и создает предпосылки обострения гуманитарной ситуации в регионе.